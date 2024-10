Militare disperso nel Lago di Bolsena l’immersione durante una esercitazione | Non è più risalito

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 22 ottobre 2024) Undi una squadra del comando Aviazione dell’esercito impegnata in unaneldirisultada oggi pomeriggio, martedì 22 ottobre. Ilsi è immerso nelle acque dele non è più riemerso. Le ricerche sono iniziate immediatamente, sul posto sono arrivate squadre di carabinieri, vigili del fuoco e 118. «Era in corso unacon l’elicottero, i militari che si immergevano in acqua. Purtroppo un soldato non è. Sono in corso le ricerche. La speranza è che venga ritrovato vivo», Mario Fanelli, sindaco di Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove sono in corso le ricerche in località Cavajano.