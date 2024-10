Milano, mega rissa in centro: otto poliziotti feriti e sei persone arrestate (Di martedì 22 ottobre 2024) A Milano si è vissuta l’ennesima notte di violenza. Via Fiori Chiari, nella zona di Brera, in pieno centro città, è stata infatti teatro di una mega rissa, scoppiata tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre intorno all’1,30, quando una volante della polizia è giunta sul posto a seguito di una segnalazione al 112 per alcuni problemi in un locale. Secondo quanto ricostruito finora, si sarebbe trattato di una lite tra due gruppi di persone, che però è poi degenerata in assurde violenze contro i poliziotti. Leggi anche: Maxi rissa tra decine di ragazzini della Napoli bene, scattano le denunce La dinamica della rissa di Milano Quando sono arrivati in zona Brera, gli agenti di polizia hanno visto otto uomini che aggredivano due giovani, messi poi al riparo all’interno di un bar. Ma a quel punto il gruppo si è scagliato contro i poliziotti, obbligandoli a richiedere rinforzi. Thesocialpost.it - Milano, mega rissa in centro: otto poliziotti feriti e sei persone arrestate Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Asi è vissuta l’ennesima notte di violenza. Via Fiori Chiari, nella zona di Brera, in pienocittà, è stata infatti teatro di una, scoppiata tra venerdì 18 e sabato 19bre intorno all’1,30, quando una volante della polizia è giunta sul posto a seguito di una segnalazione al 112 per alcuni problemi in un locale. Secondo quanto ricostruito finora, si sarebbe trattato di una lite tra due gruppi di, che però è poi degenerata in assurde violenze contro i. Leggi anche: Maxitra decine di ragazzini della Napoli bene, scattano le denunce La dinamica delladiQuando sono arrivati in zona Brera, gli agenti di polizia hanno vistouomini che aggredivano due giovani, messi poi al riparo all’interno di un bar. Ma a quel punto il gruppo si è scagliato contro i, obbligandoli a richiedere rinforzi.

