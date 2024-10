Meloni “Soddisfatta per i traguardi dei primi due anni di Governo” (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il 22 ottobre del 2022, esattamente due anni fa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi, a due anni di distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata. Ma penso anche che sono Soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l’Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”. Così, in un video sui social, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione del secondo anniversario del suo Governo. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Meloni “Soddisfatta per i traguardi dei primi due anni di Governo” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il 22 ottobre del 2022, esattamente duefa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi, a duedi distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata. Ma penso anche che sonodei risultati e deiche in questi dueabbiamo raggiunto per l’Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”. Così, in un video sui social, il presidente del Consiglio Giorgia, in occasione del secondoversario del suo. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Giorgia) Unlimited News - Notizie dal mondo

Due anni di governo Meloni : Salvini - “Raggiunti storici traguardi” - . Per l’Italia, per le italiane, per gli italiani. L'articolo Due anni di governo Meloni: Salvini, “Raggiunti storici traguardi” sembra essere il primo su L'Opinionista. Così sul suo canale Telegram il vice presidente del consiglio, Matteo Salvini. Questa giornata conferma la compattezza del governo: la Lega continuerà a fare la sua parte con coraggio, buonsenso e concretezza. (Lopinionista.it)

Casellati - dopo due anni di governo Meloni l'Italia è più forte - Avanti, insieme". Orgogliosa di affrontare due delle sfide più importanti e impegnative per il presente e il futuro del Paese: la riforma istituzionale per dare stabilità al nostro Paese e una grande opera di semplificazione per avere leggi più chiare e comprensibili. "Dopo due anni di governo Meloni l'Italia è più forte, più credibile e in crescita. (Quotidiano.net)

Due anni di Governo Meloni ma non c’è più “luna di miele” - E’ Stato fondatore dell’Unione, dell’Alleanza atlantica, parte del G7, culla insieme con la Grecia, della civiltà occidentale e del suo sistema di valori: libertà, uguaglianza, democrazia. Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 22 ottobre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Era il 22 ottobre di due anni fa che il vento del voto popolare ... (Ildenaro.it)