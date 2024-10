Meloni: Soddisfatta dei primi 2 anni di Governo. Messo in sicurezza conti e avviato riforme storiche (Di martedì 22 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2024 In questi due anni "abbiamo avviato riforme che erano attese da decenni in questa nazione. Abbiamo Messo in sicurezza i conti dello Stato, abbiamo difeso il potere d'acquisto delle famiglie con particolare attenzione a quelle che avevano figli e ai gruppi più vulnerabili della nostra società ". Lo ha assicurato la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Meloni: Soddisfatta dei primi 2 anni di Governo. Messo in sicurezza conti e avviato riforme storiche Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2024 In questi due"abbiamoche erano attese da decenni in questa nazione. Abbiamoindello Stato, abbiamo difeso il potere d'acquisto delle famiglie con particolare attenzione a quelle che avevano figli e ai gruppi più vulnerabili della nostra società ". Lo ha assicurato la premier Giorgiain un video postato sui social. FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

