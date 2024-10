Medio Oriente, Netanyahu incontra Blinken. Nuovi raid in Libano (Di martedì 22 ottobre 2024) A Gerusalemme si incontrano il premier israeliano Netanyahu e il Segretario di stato Usa Blinken. Nuovi raid e nuove vittime sul Libano. Hezbollah rivendica l’attentato a Netanyahu e torna a minacciare il premier israeliano. Servizio di Nicola Ferrante Medio Oriente, Netanyahu incontra Blinken. Nuovi raid in Libano TG2000. Tv2000.it - Medio Oriente, Netanyahu incontra Blinken. Nuovi raid in Libano Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A Gerusalemme sino il premier israelianoe il Segretario di stato Usae nuove vittime sul. Hezbollah rivendica l’attentato ae torna a minacciare il premier israeliano. Servizio di Nicola FerranteinTG2000.

Blinken incontra Netanyahu a Gerusalemme : “Ora puntare alla pace a Gaza e in Libano. Scioccati dal tentato omicidio del premier” - Stando almeno alle dichiarazioni, gli Stati Uniti hanno ribadito a Israele che dopo l’uccisione del leader di Hamas e ideatore dell’attacco del 7 ottobre, Yahya Sinwar, lo sforzo dello Stato ebraico e della comunità internazionale debba essere quello di mettere fine ai conflitti in Medio Oriente che hanno causato decine di migliaia di vittime innocenti e trascinato tutta la regione sull’orlo di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Blinken arrivato in Israele - vedrà Netanyahu - Lo riferiscono i media internazionali. Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Tel Aviv, nella sua undicesima visita in Israele dal 7 ottobre 2023, nel tentativo di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani ancora in mano a Hamas. Blinken vedrà il premier israeliano Benyamin Netanyahu e altri responsabili dello Stato ebraico. (Quotidiano.net)

Medio Oriente - Netanyahu : “Non ci ritireremo dall’asse di Philadelfia in nessun caso - ho informato Blinken che continueremo fino alla distruzione di Hamas” - Hanno inoltre riferito che il premier ha detto di aver comunicato al segretario di Stato Usa Antony Blinken, incontrato ieri, che “Israele non lascerà il Corridoio di Philadelphia e il Corridoio di Netzarim in nessuna circostanza”. È quanto ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un incontro con le famiglie degli ostaggi, come riporta Ynet. (Lanotiziagiornale.it)