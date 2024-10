Game-experience.it - Marvel’s Blade, Arkane Lyon mostra il protagonista del gioco in una nuova Key Art

(Di martedì 22 ottobre 2024)ha colto la preziosa occasione rappresentata dal suo venticinquesimo anniversario per condividere una novità su, rilasciando nello specifico unaKey Art cheil cacciatore di vampiri in tutta la sua fierezza. Nello specifico il team di sviluppo di proprietà di Microsoft ha condiviso un nuovo artwork volto a celebrare sostanzialmente tutta la propria storia,ndo i vari protagonisti dei propri giochi, quali nello specifico Corvo Attano, Emily, Colt, Morgan Yu ed appunto ildell’atteso. Soffermandoci proprio sul vampiro, è possibile vedere il personaggio in questaKey Art mentre urla in modo furente, il tutto mentre impugna la sua iconica ed affilata spada prima di gettarsi a capofitto con ogni probabilità in unae sanguinosa battaglia.