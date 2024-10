Lucrezia Lante Della Rovere, Massimo Dapporto, Ninni Bruschetta, Claudio «Greg» Gregori, Paola Minaccioni, Alessandro Riccio per la stagione del Capodaglio (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – In arrivo otto appuntamenti tra prosa e musica nella stagione 2024/2025 del Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò. Lucrezia Lante Della Rovere, Massimo Dapporto, Ninni Bruschetta, Claudio «Greg» Gregori, Paola Minaccioni, Alessandro Riccio sono alcuni degli artisti che animeranno il cartellone frutto Della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e comune. Si parte il 6 dicembre, alle 21 come per tutti gli spettacoli, con Non si fa così di Audrey Schebat con Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace, per la regia di Francesco Zecca. Alternando toni tragici e comici, Schebat scuote i suoi personaggi e il pubblico. In discussione c’è la coppia e la sua longevità. Lanazione.it - Lucrezia Lante Della Rovere, Massimo Dapporto, Ninni Bruschetta, Claudio «Greg» Gregori, Paola Minaccioni, Alessandro Riccio per la stagione del Capodaglio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – In arrivo otto appuntamenti tra prosa e musica nella2024/2025 del Teatro Wandadi Castelfranco Piandiscò.ori,sono alcuni degli artisti che animeranno il cartellone fruttocollaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e comune. Si parte il 6 dicembre, alle 21 come per tutti gli spettacoli, con Non si fa così di Audrey Schebat cone Arcangelo Iannace, per la regia di Francesco Zecca. Alternando toni tragici e comici, Schebat scuote i suoi personaggi e il pubblico. In discussione c’è la coppia e la sua longevità.

