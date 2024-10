Spettacolo.periodicodaily.com - L’Omaggio a Ernesto Ferrero Chiude il PeM! Festival

(Di martedì 22 ottobre 2024) La magia del PeM, un omaggio aa San Salvatore Monferrato. Cosìrà la 19ª edizione del PeMa San Salvatore Monferrato. Chiusura del PeM!2023, Un Omaggio atra Parole e Musica La 19ª edizione del “PeM!– Parole e musica in Monferrato” si avvia verso la sua conclusione con un evento di grande rilevanza. Questa rassegna, che ha avuto inizio il 24 agosto, ha coinvolto dieci comuni del Piemonte, con San Salvatore Monferrato come capofila e la direzione artistica di Enrico Deregibus. Dettagli dell’Evento di Chiusura L’evento conclusivo si terrà martedì 29 ottobre alle ore 21 nel Teatro Comunale di San Salvatore Monferrato, situato in piazzetta Fosca.