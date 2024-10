LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: giocatori in campo! (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE giocatori in campo! 17:57 Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato. 17:50 Chiude Monfils! A breve in campo Lorenzo Sonego e l’ominimo Musetti. 17:10 al tie-break dopo una dura lotta anche i francesi Halys e Monfils. Poi Musetti-Sonego. 16:08 Chiude Giron! Adesso Monfils-Halys poi il derby! 15:22 Amici di OA Sport, purtroppo Michelsen e Giron stanno dando vita a un primo parziale fiume. Siamo adesso giunti al tie-break del primo set, e si gioca da 80 miniuti. Si dovrà quindi attendere che i due USA abbiano finito di darsele di santa ragione, e poi, dopo la conclusione di Monfils-Halys, sarà derby! 13:25 Si è conclusa la partita tra Kecmanovic e Navone, con una comoda vittoria del serbo come da facile previsione. Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: giocatori in campo! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin! 17:57 Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato. 17:50 Chiude Monfils! A breve inLorenzoe l’ominimo. 17:10 al tie-break dopo una dura lotta anche i francesi Halys e Monfils. Poi. 16:08 Chiude Giron! Adesso Monfils-Halys poi il derby! 15:22 Amici di OA Sport, purtroppo Michelsen e Giron stanno dando vita a un primo parziale fiume. Siamo adesso giunti al tie-break del primo set, e si gioca da 80 miniuti. Si dovrà quindi attendere che i due USA abbiano finito di darsele di santa ragione, e poi, dopo la conclusione di Monfils-Halys, sarà derby! 13:25 Si è conclusa la partita tra Kecmanovic e Navone, con una comoda vittoria del serbo come da facile previsione.

