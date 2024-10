LIVE Darderi-Thiem 6-6, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il primo set (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Thiem. Scappa via la risposta di rovescio del padrone di casa. 3-0 Thiem. Rovescio lungolinea dell’austriaco che lascia di ghiaccio l’avversario. 2-0 Thiem. Settimo ACE del campione Slam. 1-0 Thiem. Fallo di piede sulla seconda dell’italo-argentino e conseguente doppio fallo. 6-6 Game Thiem. Con il sesto ACE l’austriaco chiude il dodicesimo gioco. tiebreak time a Vienna! 40-15 Prima esterna e smash a rimbalzo del padrone di casa. 30-15 Quinto ACE di Thiem. 15-15 Gran difesa dell’azzurro, che raccoglie poi l’errore con il rovescio dell’avversario. 15-0 Stecca la risposta Luciano. 6-5 Game Darderi. E’ lunga la risposta di rovescio dell’austriaco, che dopo il cambio di campo servirà per restare nel set. 40-15 Non passa il recupero di dritto di Thiem sulla smorzata dell’avversario. Oasport.it - LIVE Darderi-Thiem 6-6, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il primo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1. Scappa via la risposta di rovescio del padrone di casa. 3-0. Rovescio lungolinea dell’austriaco che lascia di ghiaccio l’avversario. 2-0. Settimo ACE del campione Slam. 1-0. Fallo di piede sulla seconda dell’italo-argentino e conseguente doppio fallo. 6-6 Game. Con il sesto ACE l’austriaco chiude il dodicesimo gioco.time a! 40-15 Prima esterna e smash a rimbalzo del padrone di casa. 30-15 Quinto ACE di. 15-15 Gran difesa dell’azzurro, che raccoglie poi l’errore con il rovescio dell’avversario. 15-0 Stecca la risposta Luciano. 6-5 Game. E’ lunga la risposta di rovescio dell’austriaco, che dopo il cambio di campo servirà per restare nel set. 40-15 Non passa il recupero di dritto disulla smorzata dell’avversario.

