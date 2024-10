Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 ottobre: la rassegna stampa

(Di martedì 22 ottobre 2024) A dominare leodierne il tema dei migranti con il via libera alla lista che comprende 19 Paesi "sicuri" che autorizzano il trasferimento in Albania. La premier Meloni: "Didendiamo i confini". Nordio invece "attacca i magistrati". Tra gli altri temi gli sviluppi della guerra in Medio Oriente, la maternità surrogata con i medici che dicono "Non tocca a noi denunciare" ed il possibile ritorno in campo di Totti mentre le big italiane riprendono il cammino in Champions League