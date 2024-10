La Santa Messa rappresenta il fulcro della vita di un cristiano: è un appuntamento imperdibile (Di martedì 22 ottobre 2024) La Messa è la preghiera per eccellenza, che ci dà la grande, unica, straordinaria occasione di entrare in una comunione profonda con Lui. La Santa Messa è preziosa, e noi cattolici lo sappiamo bene, perché è davvero un momento in cui è possibile incontrare Nostro Signore, vivo e presente, e potersi unire a Lui tramite L'articolo La Santa Messa rappresenta il fulcro della vita di un cristiano: è un appuntamento imperdibile proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - La Santa Messa rappresenta il fulcro della vita di un cristiano: è un appuntamento imperdibile Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Laè la preghiera per eccellenza, che ci dà la grande, unica, straordinaria occasione di entrare in una comunione profonda con Lui. Laè preziosa, e noi cattolici lo sappiamo bene, perché è davvero un momento in cui è possibile incontrare Nostro Signore, vivo e presente, e potersi unire a Lui tramite L'articolo Laildi un: è unproviene da La Luce di Maria.

La Santa Messa rappresenta il fulcro della vita di un cristiano : è un appuntamento imperdibile - La Messa è la preghiera per eccellenza, che ci dà la grande, unica, straordinaria occasione di entrare in una comunione profonda con Lui. . La Santa Messa è preziosa, e noi cattolici lo sappiamo bene, perché è davvero un momento in cui è possibile incontrare Nostro Signore, vivo e presente, e potersi unire a Lui tramite. (Lalucedimaria.it)

Paupisi - Alluvione 2015 : stasera una santa messa nel nono anniversario di quella tragica notte - E stasera alle ore 19:00 tutti i paupisani, e non solo, in occasione del nono anniversario di quella terribile notte, si ritroveranno in Largo Pagani, dove è situato un grande masso – venuto giù dalla montagna proprio quella notte – con un arcobaleno che lo sovrasta. Sarà un momento dove si vivrà, insieme, la celebrazione Eucaristica per ringraziare Dio e la Vergine di Pagani ed affidare a Loro, ... (Anteprima24.it)

Una santa messa per San Giovanni XXIII Papa - patrono dell’esercito - Si è svolta venerdì 11 ottobre, presso la Chiesa di San Prosdocimo, conosciuta come “Duomo dei Militari”, alla presenza del Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Riccò e delle principali Autorità civili e militari di Padova, la celebrazione eucaristica... (Padovaoggi.it)