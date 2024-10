"La mia Parthenope, travolgente ma sola" (Di martedì 22 ottobre 2024) Parthenope nasce nelle acque del golfo, sirena, figura mitologica, fondatrice della città. Ma è anche una donna, seducente, libera, che, nata nel 1950, vediamo attraversare le varie fasi della vita fino ai suoi 73 anni. Con lei, Paolo Sorrentino, 54 anni, osserva l’inesorabile scorrere del tempo e conduce alla scoperta dei tanti volti della sua città, dalle lussuose ville di Posillipo ai vicoli popolari, ammaliante e sordida. Presentato in concorso allo scorso festival di Cannes, Parthenope, scritto e diretto dal regista premio Oscar, sarà nelle sale dal 24 ottobre. Un film potente, che commuove e disturba, con Celeste Dalla Porta nel ruolo di Parthenope giovane e una meravigliosa Stefania Sandrelli nella maturità, e ancora con Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Gary Oldman, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta. Quotidiano.net - "La mia Parthenope, travolgente ma sola" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)nasce nelle acque del golfo, sirena, figura mitologica, fondatrice della città. Ma è anche una donna, seducente, libera, che, nata nel 1950, vediamo attraversare le varie fasi della vita fino ai suoi 73 anni. Con lei, Paolo Sorrentino, 54 anni, osserva l’inesorabile scorrere del tempo e conduce alla scoperta dei tanti volti della sua città, dalle lussuose ville di Posillipo ai vicoli popolari, ammaliante e sordida. Presentato in concorso allo scorso festival di Cannes,, scritto e diretto dal regista premio Oscar, sarà nelle sale dal 24 ottobre. Un film potente, che commuove e disturba, con Celeste Dalla Porta nel ruolo digiovane e una meravigliosa Stefania Sandrelli nella maturità, e ancora con Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Gary Oldman, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta.

