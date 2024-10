Ilfattoquotidiano.it - La madre di Giacomo, ucciso per sventare una rapina, contro Salvini: “Semina odio contro i migranti servendosi della morte di mio figlio”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un mese fa, quando il dolore era ancora freschissimo, era già intervenuta sotto un suo post accusandolo di “re il solito”. Ora, dopo i commenti per l’uccisione del migrante del Mali da parte di un agentePolfer che il giovane aveva aggredito, è tornata a farsi sentire: “Non mi stupisco più di nulla, ha già avuto il coraggio di servirsidi mio”. LadiGobbato, morto il 21 settembre a Mestre mentre tentava diunaai danni di una donna da parte di un moldavo, sta portando una civile contestazione all’uso che il ministro Matteofa dei suoi social in tema di. L’ultima occasione è stata la frase pronunciata dal leaderLega dopo l’uccisione di Moussa Diarra in stazione a Verona per mano di un poliziotto. “Con tutto il rispetto, non ci mancherà”, aveva commentato subito