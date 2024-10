La “Linea segreta” tra Stato e Vaticano nel nuovo libro di Antonio Preziosi (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – ‘Linea segreta’: il dietro le quinte tra Stato e Vaticano in oltre settant’anni di storia, attraverso fatti, vicende e curiosità raccontate dal direttore del Tg2 Antonio Preziosi nella sua ultima fatica letteraria edita da San Paolo.? Il volume racconta i retroscena del confronto continuo e serrato tra le due sponde del Tevere: dalla L'articolo La “Linea segreta” tra Stato e Vaticano nel nuovo libro di Antonio Preziosi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – ‘’: il dietro le quinte train oltre settant’anni di storia, attraverso fatti, vicende e curiosità raccontate dal direttore del Tg2nella sua ultima fatica letteraria edita da San Paolo.? Il volume racconta i retroscena del confronto continuo e serrato tra le due sponde del Tevere: dalla L'articolo La “” traneldiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Storia segreta tra Stato e Vaticano : il nuovo libro di Antonio Preziosi svela venti di cambiamento - L’autore analizza come la presenza della Santa Sede incida sulle scelte politiche italiane, evidenziando le interazioni tra governo e Chiesa in contesti di mutamento. Facebook WhatsApp Twitter Il volume “Linea segreta” del direttore del Tg2 Antonio Preziosi è un’opera che analizza oltre settant’anni di relazioni tra lo Stato italiano e la Santa Sede, offrendo uno sguardo approfondito su ... (Gaeta.it)

Stato e Vaticano - storia e retroscena nella racconto di Preziosi - Il rispetto, il dialogo, l’aperta collaborazione per il bene comune non sono venuti mai meno, ma non tutti i Governi, non tutti i Parlamenti e non tutti gli inquilini del Quirinale hanno avuto sempre lo stesso tipo di confronto. I retroscena tra Stato e Vaticano”, l’ultima opera del giornalista Antonio Preziosi, dal 2023 direttore del Tg2 e uno dei più esperti giornalisti italiani nel campo della ... (Ildenaro.it)

Stato dei Bektashi - il mini-vaticano dell’islam moderato che nasce in Albania - . Edi Rama, il primo ministro dell’Albania, ha annunciato di lavorare per la creazione di uno Stato autonomo nella capitale Tirana. L’Ordine dei Bektashi è un ordine islamico sciita sufi, che […] Continua a leggere The post Stato dei Bektashi, il mini-vaticano dell’islam moderato che nasce in Albania appeared first on InsideOver. (It.insideover.com)