La compagnia salernitana On teatro vince il premio miglior spettacolo drammatico al Roma Comic Off 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) La giovane compagnia salernitana ON teatro, appartenente all’Associazione Culturale ON teatro Formazione Cultura di Salerno, ha vinto il premio come miglior spettacolo drammatico dell'edizione 2024 del Roma Comic Off, il festival del teatro Comico della Capitale. Lo spettacolo premiato, Come un Salernotoday.it - La compagnia salernitana On teatro vince il premio miglior spettacolo drammatico al Roma Comic Off 2024 Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La giovaneON, appartenente all’Associazione Culturale ONFormazione Cultura di Salerno, ha vinto ilcomedell'edizionedelOff, il festival delo della Capitale. Lopremiato, Come un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Compagnia Andrea Ferrari - presentata la Stagione : otto spettacoli al Teatro Tempio - È stata presentata la nuova stagione della Compagnia Andrea Ferrari e della Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale 2024-2025 in collaborazione con l'Associazione Teatro Tempio; tutte le produzioni, infatti, andranno in scena al Teatro Tempio di Modena in Viale Caduti in Guerra, 192 con. (Modenatoday.it)

"Back to the musical" : la compagnia 'A egregie cose' torna sul palco del Teatro di Predappio - Uno spettacolo avvincente che ripercorre la storia dei più famosi musical di Broadway e non solo. Un tuffo dal passato ai giorni nostri all’insegna del valore che da oltre trent’anni accomuna i ragazzi della compagnia A Egregie Cose: l’amicizia. Ispirata dal celebre verso di Ugo Foscolo, "A... (Forlitoday.it)

'Il teatro si fa compagnia all'Istituto 'Leonardo Da Vinci' di Castelfranco di Sotto guidata da Franco di Corcia jr del Teatro di Bo - Dopo 4 anni consecutivi di pratica teatrale (cfr. progetto TEATRALITA') condotta nelle Scuole di ogni ordine e grado dell'IC 'L. Da Vinci' di Castelfranco di Sotto dal Teatro di Bo' il nuovo anno scolastico appena iniziato si arricchisce di una grande novità: un percorso teatrale interclasse... (Pisatoday.it)