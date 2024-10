La biblioteca di via Valvassori Peroni avrà un nome ufficiale: oggi la cerimonia (Di martedì 22 ottobre 2024) Non aveva un nome, finora. La chiamavano tutti biblioteca Valvassori Peroni, dal nome della via in cui si trova. Da oggi si chiamerà biblioteca Lambrate, prendendo il nome dal bordo e dal quartiere di cui fa parte. La cerimonia di intitolazione si terrà alle 17 alla presenza dell'assessore alla Milanotoday.it - La biblioteca di via Valvassori Peroni avrà un nome ufficiale: oggi la cerimonia Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non aveva un, finora. La chiamavano tutti, daldella via in cui si trova. Dasi chiameràLambrate, prendendo ildal bordo e dal quartiere di cui fa parte. Ladi intitolazione si terrà alle 17 alla presenza dell'assessore alla

