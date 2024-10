Juventus-Perin, accordo per il rinnovo. Poi tocca a Gatti: cifre e dettagli (Di martedì 22 ottobre 2024) La Juventus si tiene stretta Mattia Perin: per il rinnovo del portiere classe 1992 ormai manca solo la firma. E non sarà l`unico: poi toccherà Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Lasi tiene stretta Mattia: per ildel portiere classe 1992 ormai manca solo la firma. E non sarà l`unico: poi toccherà

Calcio : Juventus. Perin "Entusiasmo - voglia di stare assieme e passione" - Stiamo costruen . C'è voglia di stare insieme e c'è passione. Stiamo sviluppando questa capacità di non farci suggestionare da quello che ci accade intorno e questo è quello che fa aumentare la voglia e la bellezza di stare insieme. "Stiamo costruendo qualcosa di nuovo" TORINO - "C'è tanto entusiasmo. (Ilgiornaleditalia.it)

Juventus-Stoccarda - Perin : “Il mister e i compagni non mi fanno sentire un ‘secondo’. Rinnovo? Ne parliamo” - Rinnovo? Ne parliamo” appeared first on SportFace. “Tecnicamente non si smette di migliorare, con voglia si può sempre progredire – aggiunge -. Poi, Perin sembra fiducioso sul rinnovo: “Stiamo parlando con la società per un possibile rinnovo di contratto. “Io mi sento super protetto in campo, sento che stiamo costruendo una mentalità solida. (Sportface.it)