Inter-news.it - Josep Martinez pronto all’esordio? L’ipotesi per Young Boys-Inter

(Di martedì 22 ottobre 2024)è stato ingaggiato dall’per prendere parte a una staffetta con Yann Sommer per diventare con il tempo il titolare della porta nerazzurra. Un’occasione per il suo esordio può essere la sfida con lo. IL PUNTO –ha sostituito Emil Audero nel ruolo di prima riserva del portiere titolare Yann Sommer. Il portiere iberico è stato prelevato in estate dal Genoa perché ritenuto in possesso dei requisiti ritenuti essenziali per poter diventare l’erede dell’estremo difensore svizzero. Tra i vari nomi sondati, compreso quello del bianconero Maduka Okoye, alla fine si è deciso di propendere per lo spagnolo in quanto considerato come quello in grado di meglio soddisfare il presupposto del “costo accessibile” e quello della futuribilità.