Joker | Strategia della Tensione – perché non ci hanno pensato prima?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il volume, pubblicato da Panini Comics, rappresenta una delle uscite più interessanti nel panorama fumettistico del 2024. Questo volume si distingue per l’unione di una trama affascinante e un’edizione artistica di grande pregio, volta a esaltare il talento dei suoi creatori. Bologna 1977, tra caos e rivoluzione La storia, ambientata nel 1977 durante i tumulti studenteschi di Bologna, vede ilcome figura centrale in un contesto storico molto lontano dalle solite ambientazioni gotiche di Gotham. La scelta di inserire il una delle nemesi principali di Batman in questo particolare scenario italiano crea un effetto straniante ma affascinante:sembra a suo agio in mezzo alla rivolta e al disordine, quasi come se questo ambiente fosse parte integrante del suo caotico modo di essere.