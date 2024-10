Laprimapagina.it - Joe Locke sabato a Cagliari per un concerto alla Fiera

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ancora un appuntamento da non perdere per gli amanti del jazz all’interno del CultureFestival, la rassegna dedicata a musica e arti organizzata dall’associazione Sardinia Pro Arte, con la direzione artistica di Simone Pittau.22 ottobre alle 20,30 il padiglione D delladiospita ildel JoeQuintet, formazione capitanata dal leggendario vibrafonista statunitense accompagnato in questa occasione da Matteo Prefumo (chitarra), Jim Ridl (piano), Lorin Cohen (basso) e Vladimir Kostantinovic (batteria). L’evento fa parte della tournée europea di presentazione del nuovo album di Joe, “Makram”, con una selezione di nuove composizioni e un ritorno al suo celebre quartetto a cui si aggiunge il talentuoso chitarrista italiano Matteo Prefumo.