Italia e Austria discutono il futuro del collegamento stradale in occasione del vertice ministeriale (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell'ambito di un'importante riunione tra i ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti di Italia e Austria, si è fatto il punto sui lavori in corso lungo la Strada Statale 52 bis, che attraversa il passo Monte Croce Carnico. Questo incontro ha rappresentato un'opportunità fondamentale per esaminare le attuali dinamiche del cantiere e valutare un futuro percorso di collegamento tra i due Paesi. L'assessore alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, ha sottolineato l'importanza di un approccio condiviso tra i governi di Roma e Vienna per la progettazione di un'opera di rilevanza transnazionale.

