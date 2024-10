Il fermo e la scoperta (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Camionista arrestato con 50 chili di cocaina sull’A1: un’operazione della Polstrada nella zona di Firenze Nelle ultime settimane, un’importante operazione della Polizia Stradale ha portato all’arresto di un camionista bosniaco di 49 anni, fermato sull’autostrada A1 in prossimità di Firenze. L’uomo, trovato in possesso di oltre 50 chili di cocaina nascosti all’interno del suo veicolo, è ora accusato di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questo episodio evidenzia l’impegno degli inquirenti nella lotta contro il traffico di droga e la necessità di controlli rigorosi su strade e autostrade. L’arresto del camionista è avvenuto alcuni giorni fa durante un controllo di routine effettuato dalla Polstrada di Arezzo, nell’area di servizio Arno Ovest, ubicata nel comune di Reggello. Gaeta.it - Il fermo e la scoperta Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Camionista arrestato con 50 chili di cocaina sull’A1: un’operazione della Polstrada nella zona di Firenze Nelle ultime settimane, un’importante operazione della Polizia Stradale ha portato all’arresto di un camionista bosniaco di 49 anni, fermato sull’autostrada A1 in prossimità di Firenze. L’uomo, trovato in possesso di oltre 50 chili di cocaina nascosti all’interno del suo veicolo, è ora accusato di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questo episodio evidenzia l’impegno degli inquirenti nella lotta contro il traffico di droga e la necessità di controlli rigorosi su strade e autostrade. L’arresto del camionista è avvenuto alcuni giorni fa durante un controllo di routine effettuato dalla Polstrada di Arezzo, nell’area di servizio Arno Ovest, ubicata nel comune di Reggello.

