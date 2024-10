Il Csm a difesa dei giudici del caso Albania, ma la corrente più vicina alla destra si sfila. Anm: “Non decidiamo in base ad attese del governo” (Di martedì 22 ottobre 2024) Aprire una pratica a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dei magistrati, dopo le ordinanze dei giudici del tribunale di Roma sui migranti in Albania. È quello che hanno chiesto quasi tutti i componenti togati del Consiglio superiore della magistratura – cioè gli eletti tra le toghe – esponenti delle correnti di Area, Magistratura democratica e Unicost e gli indipendenti Roberto Fontana e Andrea Mirenda. Una richiesta non appoggiata dagli esponenti di Magistratura indipendente, la componente storicamente più vicina alle posizioni della destra, alla quale appartiene il sottosegretario Alfredo Mantovano. Ilfattoquotidiano.it - Il Csm a difesa dei giudici del caso Albania, ma la corrente più vicina alla destra si sfila. Anm: “Non decidiamo in base ad attese del governo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Aprire una pratica a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dei magistrati, dopo le ordinanze deidel tribunale di Roma sui migranti in. È quello che hanno chiesto quasi tutti i componenti togati del Consiglio superiore della magistratura – cioè gli eletti tra le toghe – esponenti delle correnti di Area, Magistratura democratica e Unicost e gli indipendenti Roberto Fontana e Andrea Mirenda. Una richiesta non appoggiata dagli esponenti di Magistratura indipendente, la componente storicamente piùalle posizioni dellaquale appartiene il sottosegretario Alfredo Mantovano.

