Gamberorosso.it - I 6 migliori ristoranti di cucina indiana a Roma scelti dal Gambero Rosso

(Di martedì 22 ottobre 2024) Chicken tikka masala, riso biryani, naan semplice o al formaggio e ancora dhal, mutton curry e lassi da bere. È la, colorata, gustosa e vasta tanto quanto il continente che la rappresenta. Nella Capitale di “insegne” food indiane ce ne sono tante, ma come accade in ogni grande città a volte l'abbondanza non è sempre sinonimo di qualità, insomma bisogna saper scegliere altrimenti il rischio di entrare nel posto sbagliato è altissimo! Ecco allora sei indirizzi dove mangiare una buona. Dove mangiare indiano aKrishna 13 – Esquilino Un ristorante piccolo e accogliente, quindi necessario prenotare soprattutto a cena.