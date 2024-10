Hezbollah rivendica attacco con droni alla residenza del premier israeliano Netanyahu (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Hezbollah ha ufficialmente riconosciuto la sua responsabilità per un attacco condotto con droni contro la residenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, situata a Cesarea. Durante una conferenza stampa tenutasi di recente, Mohammed Afif, portavoce del gruppo libanese, ha chiarito le intenzioni dell’organizzazione e ha lanciato minacce nei confronti del governo israeliano. Questo evento segna un aumento delle tensioni nel già instabile panorama geopolitico della regione. La rivendicazione di Hezbollah sull’operazione di Cesarea Mohammed Afif, in qualità di responsabile delle relazioni con i media di Hezbollah, ha esposto una chiara posizione sulla recente operazione. Gaeta.it - Hezbollah rivendica attacco con droni alla residenza del premier israeliano Netanyahu Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha ufficialmente riconosciuto la sua responsabilità per uncondotto concontro ladel primo ministroBenjamin, situata a Cesarea. Durante una conferenza stampa tenutasi di recente, Mohammed Afif, portavoce del gruppo libanese, ha chiarito le intenzioni dell’organizzazione e ha lanciato minacce nei confronti del governo. Questo evento segna un aumento delle tensioni nel già instabile panorama geopolitico della regione. Lazione disull’operazione di Cesarea Mohammed Afif, in qualità di responsabile delle relazioni con i media di, ha esposto una chiara posizione sulla recente operazione.

Israele - droni lanciati contro la casa di Netanyahu. La "firma" sull'attacco - Un attacco che sembra una risposta ai raid "mirati" di Israele per colpire i vertici di Hamas e Hezbollah. Come è possibile che non ci sia stato un allarme? Il drone è penetrato qui", ha detto Yael, una residente. L'ufficio del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha confermato che la residenza privata del premier a Cesarea è stata presa di mira stamattina da un attacco con un drone ... (Iltempo.it)