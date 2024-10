Grave incidente stradale sulla Strada Provinciale 81: un giovane motociclista lotta per la vita (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri sulla Strada Provinciale 81, investendo la comunità di Mazzè con un velo di preoccupazione e angoscia. Un giovane motociclista di 18 anni, Enrico Artino, è stato Gravemente ferito in seguito a uno scontro con un trattore. Attualmente, Artino si trova in prognosi riservata presso il CTO di Torino, dove sta ricevendo le cure necessarie per le sue ferite. I dettagli dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La dinamica dell’incidente Il drammatico incidente ha avuto luogo intorno alle 18:30, quando Enrico Artino stava percorrendo la Strada Provinciale 81 in direzione nord a bordo della sua motocicletta. Nell’altra direzione, un trattore, condotto da un uomo di 41 anni residente a Chivasso, si avvicinava senza alcuna apparente difficoltà. Gaeta.it - Grave incidente stradale sulla Strada Provinciale 81: un giovane motociclista lotta per la vita Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammaticosi è verificato nella serata di ieri81, investendo la comunità di Mazzè con un velo di preoccupazione e angoscia. Undi 18 anni, Enrico Artino, è statomente ferito in seguito a uno scontro con un trattore. Attualmente, Artino si trova in prognosi riservata presso il CTO di Torino, dove sta ricevendo le cure necessarie per le sue ferite. I dettagli dell’sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La dinamica dell’Il drammaticoha avuto luogo intorno alle 18:30, quando Enrico Artino stava percorrendo la81 in direzione nord a bordo della sua motocicletta. Nell’altra direzione, un trattore, condotto da un uomo di 41 anni residente a Chivasso, si avvicinava senza alcuna apparente difficoltà.

