Giustizia, Anm: “Magistrati autonomi, no a decisioni ispirate dal governo di turno” (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue il botta e risposta tra governo e magistratura, accesosi in merito al dossier migranti in Albania. “L’Associazione nazionale Magistrati chiede con forza che la giurisdizione sia rispettata come esercizio di una funzione del tutto autonoma ed indipendente. Non può attendersi dalla magistratura che assuma decisioni ispirate dalla necessità di collaborazione con il governo di turno. Se agisse facendosi carico delle attese della politica, la magistratura tradirebbe il mandato costituzionale”, ha fatto sapere in una nota la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale Magistrati. Anm: “Accuse politicizzazione offendono Paese e assetto democratico” “L’auspicio è che si prenda tutti consapevolezza che primo interesse della collettività intera è la salvaguardia della credibilità delle sue istituzioni. Lapresse.it - Giustizia, Anm: “Magistrati autonomi, no a decisioni ispirate dal governo di turno” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue il botta e risposta trae magistratura, accesosi in merito al dossier migranti in Albania. “L’Associazione nazionalechiede con forza che la giurisdizione sia rispettata come esercizio di una funzione del tutto autonoma ed indipendente. Non può attendersi dalla magistratura che assumadalla necessità di collaborazione con ildi. Se agisse facendosi carico delle attese della politica, la magistratura tradirebbe il mandato costituzionale”, ha fatto sapere in una nota la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale. Anm: “Accuse politicizzazione offendono Paese e assetto democratico” “L’auspicio è che si prenda tutti consapevolezza che primo interesse della collettività intera è la salvaguardia della credibilità delle sue istituzioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giustizia - alta tensione governo-Magistrati : La Russa ipotizza riforma Costituzione - “A chi parla di complotto ordito contro la maggioranza di governo sfugge il semplice fatto che un complotto non si prepara annunciandolo in una mailing-list di tutti i magistrati dell’Anm”, commenta l’Esecutivo di Md, secondo cui “la mail, che ha suscitato reazioni estreme, corrisponde semplicemente a un’esigenza di discussione pubblica che in una democrazia costituzionale è necessaria. (Lapresse.it)

Scontro governo-magistrati. Consiglio ministri per decreto migranti - . Il governo lavora a un decreto legge che sani la situazione venutasi a creare con la decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei migranti nel centro allestito in Albania. Servizio di Augusto Cantelmi The post Scontro governo-magistrati. La politica. Consiglio ministri per decreto migranti first appeared on TG2000. (Tv2000.it)

Santalucia 'i magistrati non sono contro il governo' - "Noi non siamo contro il governo, sarebbe assurdo pensare che l'ordine giudiziario, un'istituzione del Paese, sia contro un'istituzione del Paese quale è il potere politico. Così il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia. Per come lo vedo io, non è uno scontro con la magistratura italiana, ma con le istituzioni europee". (Quotidiano.net)