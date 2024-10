Giudici Roma interpellarono Cassazione su Paesi sicuri (Di martedì 22 ottobre 2024) I Giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma hanno rivolto, oltre un mese fa, un interpello alla prima sezione civile della Cassazione, affinché si pronuncino in merito alla possibilità di agire autonomamente o doversi attenere alla lista dei Pesi sicuri stilata dal ministero degli Esteri. La richiesta, di cui oggi parla il Messaggero, è avvenuta prima della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 ottobre, per mezzo della quale la stessa sezione non ha convalidato il trattenimento dei dodici migranti nel centro italiano in Albania di permanenza per il rimpatrio. La risposta degli ermellini dovrebbe arrivare il prossimo 4 dicembre. Quotidiano.net - Giudici Roma interpellarono Cassazione su Paesi sicuri Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Idella sezione immigrazione del tribunale dihanno rivolto, oltre un mese fa, un interpello alla prima sezione civile della, affinché si pronuncino in merito alla possibilità di agire autonomamente o doversi attenere alla lista dei Pesistilata dal ministero degli Esteri. La richiesta, di cui oggi parla il Messaggero, è avvenuta prima della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 ottobre, per mezzo della quale la stessa sezione non ha convalidato il trattenimento dei dodici migranti nel centro italiano in Albania di permanenza per il rimpatrio. La risposta degli ermellini dovrebbe arrivare il prossimo 4 dicembre.

Giudici romani interpellano la Cassazione su migrazione e lista dei Pesi sicuri - Gli avvocati che seguono questi casi hanno espresso preoccupazione per le potenziali conseguenze di una rigidità normativa, che potrebbe privare i migranti della protezione che meritano in base alle loro circostanze individuali. Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Donatella Ercolano Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Migranti - consiglieri Csm : “Aprire una pratica a tutela dei giudici di Roma” - . Sedici consiglieri del Csm, Consiglio superiore della magistratura, 13 togati (tutti tranne quelli iscritti a Magistratura indipendente) e tre laici (Ernesto Carbone, Michele Papa e Roberto Romboli), hanno depositato al Comitato di presidenza del Csm una richiesta di apertura di una pratica a tutela della magistratura a seguito delle recenti ordinanze dei giudici della sezione immigrazione ... (Lapresse.it)

Il Viminale impugna i giudici di Roma in Cassazione. Il ricorso : “Decisioni errate che travisano la sentenza della Corte Ue” - Secondo il Viminale la sentenza si era espressa solo sull’impossibilità di designare un Paese sicuro escludendo parti di territorio. Nel testo dei ricorsi presentati in Cassazione l’avvocatura dello Stato non usa parole meno pensanti di quelle sentite ieri in conferenza stampa dal Guardasigilli Nordio, che ha accusato i giudici di non aver compreso la sentenza Ue, di averla applicata in modo ... (Ilfattoquotidiano.it)