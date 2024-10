Quotidiano.net - Giovani giornalisti. Si rinnova il pool Ue

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sono aperte le iscrizioni per ildeieuropei per l’anno 2025. L’Eurodesk e la Commissione europea invitano gli appassionati di scrittura e giornalismo a far sentire la loro voce producendo diversi tipi di contenuti (articoli, immagini, podcast, video, e così via) per il Portale europeo per i(European Youth Portal, indirizzo web: youth.europa.eu). La squadra sarà composta, come negli anni precedenti, da 8-12tra i 18 e 30 anni, residenti in uno dei Paesi membri dell’Unione europea o in un Paese partecipante al programma Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia). I contenuti da produrre saranno incentrati sui temi che interessano iin Europa, con un punto di vista personale e autentico.