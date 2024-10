Ilgiorno.it - Giocattoli senza marchio CE: 60.000 prodotti pericolosi per i più piccoli ritirati dal mercato

(Di martedì 22 ottobre 2024) Villasanta (Monza e Brianza) – Quasi sessantamilamarchiatura CE sono stati trovati dalla Guardia di Finanza in due esercizi commerciali di Villasanta e Concorezzo. Peluche, bambole, cerchietti, trombette, portachiavi, adesivi lucidi, penne, perline colorate che non potevano essere messi in commercio e invece erano esposti al pubblico oppure stoccati nei magazzini, per un valore di oltre 140mila euro. Isono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed i legali rappresentanti delle due imprese nonché di un importatore laziale sono stati segnalati alle competenti Camere di Commercio per l'applicazione di sanzioni amministrative.