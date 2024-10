Geotab presenta nuove soluzioni per la sostenibilità delle flotte (Di martedì 22 ottobre 2024) Approfondimenti analitici basati sui dati per ridurre i costi, migliorare le prestazioni e garantire la conformità alle normative MILANO, 22 ottobre 2024 /PRNewswire/



In risposta all'impatto che il settore dei trasporti, uno dei principali responsabili delle emissioni di gas serra a livello globale, ha sul cambiamento climatico, Geotab – leader globale nelle soluzioni per il trasporto connesso, ha presentato durante l'evento Mobility Connect di Milano una suite completa di soluzioni orientate alla sostenibilità delle flotte e guidate dai dati, che mirano a rispondere alle sfide sulla decarbonizzazione, la gestione dei costi e il miglioramento delle prestazioni - incluso il Report sulle emissioni di gas serra con metodo di calcolo certificato da TÜV Rheinland. "Il cambiamento climatico è un problema urgente e in Geotab sappiamo che non si può gestire ciò che non viene misurato. Liberoquotidiano.it - Geotab presenta nuove soluzioni per la sostenibilità delle flotte Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Approfondimenti analitici basati sui dati per ridurre i costi, migliorare le prestazioni e garantire la conformità alle normative MILANO, 22 ottobre 2024 /PRNewswire/In risposta all'impatto che il settore dei trasporti, uno dei principali responsabiliemissioni di gas serra a livello globale, ha sul cambiamento climatico,– leader globale nelleper il trasporto connesso, hato durante l'evento Mobility Connect di Milano una suite completa diorientate allae guidate dai dati, che mirano a rispondere alle sfide sulla decarbonizzazione, la gestione dei costi e il miglioramentoprestazioni - incluso il Report sulle emissioni di gas serra con metodo di calcolo certificato da TÜV Rheinland. "Il cambiamento climatico è un problema urgente e insappiamo che non si può gestire ciò che non viene misurato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Geotab presenta nuove soluzioni per la sostenibilità delle flotte - Il cambiamento climatico è un problema urgente e in Geotab sappiamo che non si può gestire ciò che non viene misurato. Per questo le nostre soluzioni per la sostenibilità delle flotte offrono insight ... (informazione.it)

Indagine Geotab: l’81% dei fleet manager si fida del potere dei dati - Se efficientare i costi è oggi una priorità comune per tutte le aziende, le organizzazioni con flotte di piccole e medie dimensioni sono in ritardo sull’adozione di soluzioni per migliorare la sosten ... (trasportale.it)

I fleet manager guidano le flotte con il potere dei dati - Le organizzazioni con flotte di piccole e medie dimensioni sono in ritardo sull’adozione di soluzioni per migliorare la sostenibilità ... (bitmat.it)