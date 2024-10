Frontale sull'argine fra auto, muore dopo due settimane di agonia (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 5 ottobre era alla guida di una Alfa Romeo Giulietta quando, sulla provinciale di via argine a Salgareda, la sua vettura è stata centrata da una Polo Volkswagen condotta da un 23enne di Oderzo. Estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e soccorso dai sanitari del Suem 118 Davide Trevisotoday.it - Frontale sull'argine fra auto, muore dopo due settimane di agonia Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 5 ottobre era alla guida di una Alfa Romeo Giulietta quando,a provinciale di viaa Salgareda, la sua vettura è stata centrata da una Polo Volkswagen condotta da un 23enne di Oderzo. Estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e soccorso dai sanitari del Suem 118 Davide

Frontale tra due auto sull'argine : tre feriti - grave un 22enne - Grave schianto nella notte lungo via Argine Piave a Salgareda: erano le 2.20 di sabato 5 ottobre quando due veicoli si sono scontati frontalmente non distante dal ristorante Le Marcandole. Violentissimo l'impatto in cui ha avuto la peggio il 22enne D.L., residente a Ponte di Piave e rimasto... (Trevisotoday.it)