“Fondamentale sostenere il governo libanese”: il messaggio di Meloni al G7 (Di martedì 22 ottobre 2024) "In questo scenario così complesso e pieno di incertezza, penso che sia anche Fondamentale sostenere il governo libanese, e aiutare le istituzioni libanesi anche nel loro processo di rafforzamento. È un messaggio che ho ribadito direttamente, nei miei colloqui, con il primo ministro Mikati, e anche su questo punto l'Italia è pronta a dare una mano quando fosse richiesto". Lo ha dichiarato la premier, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato al G7 Sviluppo in corso a Pescara.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - “Fondamentale sostenere il governo libanese”: il messaggio di Meloni al G7 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "In questo scenario così complesso e pieno di incertezza, penso che sia ancheil, e aiutare le istituzioni libanesi anche nel loro processo di rafforzamento. È unche ho ribadito direttamente, nei miei colloqui, con il primo ministro Mikati, e anche su questo punto l'Italia è pronta a dare una mano quando fosse richiesto". Lo ha dichiarato la premier, Giorgia, in un videoinviato al G7 Sviluppo in corso a Pescara.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ottobre 2024: la "Breast Cancer Campaign" di The Estée Lauder Companies a sostegno della Fondazione AIRC - Negli ultimi 10 anni, The Estée Lauder Companies Italia ha sostenuto la Fondazione AIRC con numerose iniziative, tra cui il finanziamento di borse di studio per giovani ricercatori e ricercatrici ... (today.it)

Fondo For.Te, un prezioso alleato per la formazione aziendale - Investire nella formazione significa migliorare le competenze dei propri dipendenti, assicurarsi che siano sempre aggiornati con le ultime tendenze. (wallstreetitalia.com)

Sostenibilità Welfare italiano: necessari 176 miliardi di euro aggiuntivi entro il 2030 - (Teleborsa) - Il ruolo trasversale della prevenzione per rispondere alle sfide evolutive del sistema di welfare in quanto elemento capace di ridurre i costi sistemici, la sostenibilità di medio-lungo ... (finanza.repubblica.it)