Fagioli reagisce: «Nessun contraccolpo, pensiamo adesso all'Inter» (Di martedì 22 ottobre 2024) Fagioli, dopo le parole di Thiago Motta, ha praticamente ripreso le parole del suo allenatore. Ora testa all'Inter dopo la sconfitta in Champions League. Nessun contraccolpo – Nicolò Fagioli non vuole sentire parlare di contraccolpo dopo la sconfitta della Juventus contro lo Stoccarda in Champions League. Il centrocampista, rientrato a fine maggio dell'anno scorso dopo lo scandalo scommesse, ha commentato il KO subito, il primo stagionale della sua squadra. A Sky Sport, però, il giovane bianconero chiama subito ad una reazione contro l'Inter domenica: «Nessun contraccolpo, da giovedì inizieremo a preparare la partita contro l'Inter dove ci aspetta una grande partita».

