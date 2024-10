Emergenza maltempo in Calabria: oltre 120 interventi dei vigili del fuoco a Catanzaro e Lamezia Terme (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ondata di maltempo che ha colpito la Calabria nelle ultime 24 ore ha causato ingenti danni e problemi di viabilità, portando i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro a eseguire più di 120 interventi. Le piogge intense e le forti raffiche di vento hanno messo in crisi la rete stradale e isolato diverse comunità, con un’attenzione particolare rivolta al comune di San Pietro a Maida, dove la situazione resta critica. interventi dei vigili del fuoco e assistenza alle famiglie Nelle ultime ore, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 120 interventi, concentrandosi principalmente su prosciugamenti, verifiche dei danni causati dall’acqua e assistenza alle famiglie isolate. Attualmente, sono in corso circa 10 interventi specifici nel comune di San Pietro a Maida, un’area rimasta parzialmente isolata a causa del maltempo. Gaeta.it - Emergenza maltempo in Calabria: oltre 120 interventi dei vigili del fuoco a Catanzaro e Lamezia Terme Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ondata diche ha colpito lanelle ultime 24 ore ha causato ingenti danni e problemi di viabilità, portando ideldel Comando dia eseguire più di 120. Le piogge intense e le forti raffiche di vento hanno messo in crisi la rete stradale e isolato diverse comunità, con un’attenzione particolare rivolta al comune di San Pietro a Maida, dove la situazione resta critica.deidele assistenza alle famiglie Nelle ultime ore, idelhanno effettuato120, concentrandosi principalmente su prosciugamenti, verifiche dei danni causati dall’acqua e assistenza alle famiglie isolate. Attualmente, sono in corso circa 10specifici nel comune di San Pietro a Maida, un’area rimasta parzialmente isolata a causa del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - allerta rossa in Emilia-Romagna : preoccupazione anche in Calabria - L’area industriale di Lamezia, che ospita il centro commerciale ‘Due Mari’, l’ex Fondazione Terina e gli uffici Inail, è completamente allagata. Le forti piogge del weekend hanno avuto ripercussioni anche sulle strutture sanitarie: a Bentivoglio, circa settanta pazienti dei reparti di chirurgia, medicina e geriatria sono stati evacuati e trasferiti a Budrio e San Giovanni in Persiceto. (Thesocialpost.it)

Maltempo anche al Sud - colpite Calabria e Sicilia - Non solo la situazione in Emilia, perchè nelle ultime ore la perturbazione si è accanita anche sul mezzogiorno, particolarmente colpite Calabria e Sicilia. Servizio di Marino Galdiero The post Maltempo anche al Sud, colpite Calabria e Sicilia first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Allerta rossa in Emilia Romagna e maltempo devastante in Calabria : situazione critica nel Catanzarese - È essenziale che i cittadini prestino attenzione agli aggiornamenti forniti dalle autorità locali per poter valutare i rischi associati a questi fenomeni atmosferici. Un episodio particolarmente allarmante ha visto una voragine inghiottire un’auto, un evento che sottolinea il rischio di viaggiare in queste condizioni avverse. (Gaeta.it)