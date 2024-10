Elon Musk, i produttori di Blade Runner 2049 lo hanno denunciato per violazione di copyright (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante la presentazione dei Robotaxi sarebbero state utilizzate impropriamente delle scene dal film Wired.it - Elon Musk, i produttori di Blade Runner 2049 lo hanno denunciato per violazione di copyright Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante la presentazione dei Robotaxi sarebbero state utilizzate impropriamente delle scene dal film

I produttori di Blade Runner 2049 hanno fatto causa a Elon Musk e Tesla - Discovery, ma a chiunque collabori con loro, «di copiare, mostrare, vendere o distribuire» la pellicola. «Eppure lo ha fatto comunque». LEGGI ANCHE: Tesla, i robot Optimus sono stati guidati da esseri umani I produttori di Blade Runner 2049 contro Tesla e Musk: la scena incriminata Durante la presentazione del 10 ottobre, Elon Musk e Tesla hanno pubblicato diverse clip create anche con l’ausilio ... (Lettera43.it)

La lotteria di Elon Musk - un milione a chi vota Trump : può essere davvero legale? - Gli esperti di diritto dicono che la lotteria di Musk potrebbe violare le leggi che vietano di pagare le persone per votare. L'estrazione è rivolta a chi è iscritto nei registri elettorali negli stati in bilico e firma una petizione a favore di Trump. (Vanityfair.it)

Blade Runner 2049 : Alcon fa causa a Elon Musk e Warner Bros per le immagini del film nell'evento Tesla - Gli avvocati di Alcon Entertainment hanno deciso di procedere per vie legali dopo l'uso non autorizzato di immagini di Blade Runner 2049 durante l'evento Tesla trasmesso in streaming il 10 ottobre. La causa contro Tesla e Warner Bros I documenti legali presentati dagli avvocati dello studio sostengono che siano state infrante le regole sul copyright per rendere l'evento WBDI-Tesla più "attraente" ... (Movieplayer.it)