Eccellenza Legnano festeggia la prima vittoria I lilla ora sperano di tornare al Mari

Nel campionato d'Eccellenza la prima vittoria del Legnano contro il Base 96 Seveso carica i lilla in vista del turno infrasettimanale di domani pomeriggio in casa della corazzata Ardor Lazzate. Un banco di prova importante per la squadra del nuovo presidente Sergio Zoppi, che con i suoi direttori Eros Pogliani e Nicola Caserta sta conducendo il gruppo fuori dalle secche non solo della classifica finora deficitaria, ma di un più in generale solido e stabile riordino societario dopo la recente acquisizione della proprietà delle relative quote. Ora che è tornato a parlare il campo in maniera convincente dopo tre risultati utili di fila, con due precedenti pareggi, la squadra affidata all'allenatore Luca Cataldo può guardare con una maggiore serenità a quanto l'attende, anche se la scalata della classifica resta impegnativa a cominciare dall'ostacolo di domani.

