Secoloditalia.it - Due anni di opposizione: comicità, balletti e urla. L’esilarante video di FdI sulle note di “Maracaibo”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo dueil giudizio sul governo Meloni “è nettamente negativo, da ogni punto di vista. Da quando c’è, questo governo ha tagliato sulla Sanità pubblica, sul sociale, ha precarizzato ulteriormente il lavoro, non ha un piano industriale, si abbatte con violenza sui fragili e sui diritti e nega l’emergenza climatica”, ha detto oggi Elly Schlein nel corso del suo tour elettorale in Umbria per le regionali. Un giudizio scontato, serio, anzi, serioso, quello della leader del Pd, che finge di non vedere i disastri dell’negli stessi dueche lei giudica così negativi per il governo. L’ironia è invece il “mood” scelto da Fratelli d’Italia, che “festeggia” i duedicon unesilarante Ilsui duedirealizzato da Fratelli d’Italia “Cosa ha fatto la sinistra nei duedi Governo Meloni: ridere”.