Drone su casa Netanyahu esploso contro finestra della sua camera da letto Hezbollah | Non ti abbiamo raggiunto ma ci sono giorni e notti… - VIDEO

Il Drone lanciato dal Libano e precipitato sulla casa di Netanyahu ha colpito una finestra della camera da letto. Hezbollah "rivendica la sua piena, completa ed esclusiva responsabilità per l'operazione di Cesarea"

Israele - Hezbollah rivendica drone su casa Netanyahu : “Responsabilità unicamente nostra” - Sembrerebbe essere totalmente eliminata la possibilità che l'offensiva sia stata portata avanti da Teheran, come inizialmente aveva accusato lo stesso Benjamin Netanyahu L'articolo Israele, Hezbollah rivendica drone su casa Netanyahu: “Responsabilità unicamente nostra” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

19 Ottobre 2024 – Drone contro la casa di Netanyahu - The post 19 Ottobre 2024 – Drone contro la casa di Netanyahu appeared first on Strumenti Politici. Un drone ha ‘bucato’ la difesa aerea israeliana ed è riuscito ad arrivare sulla casa del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che ha subito accusato “gli alleati dell’Iran” di aver tentato di ucciderlo. (Api.follow.it)