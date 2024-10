"Down 4 Love", quando l'amore è un veleno: in radio la nuova canzone del rapper palermitano Reír (Di martedì 22 ottobre 2024) Un viaggio intimo e malinconico attraverso le sue esperienze personali: “Down 4 Love” (etichetta Roxy Studio Records) è il nuovo singolo di Reír, giovanissimo (classe 2006) e tra i più talentuosi rapper palermitani, in uscita in digitale e in radio. In “Down 4 Love”, Reír esplora il lato più Palermotoday.it - "Down 4 Love", quando l'amore è un veleno: in radio la nuova canzone del rapper palermitano Reír Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un viaggio intimo e malinconico attraverso le sue esperienze personali: “” (etichetta Roxy Studio Records) è il nuovo singolo di, giovanissimo (classe 2006) e tra i più talentuosipalermitani, in uscita in digitale e in. In “”,esplora il lato più

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Down 4 Love", quando l'amore è un veleno: in radio la nuova canzone del rapper palermitano Reír - Il giovane artista emergente, all'anagrafe conosciuto come Rosario Collesano, mette a nudo le sue vulnerabilità interrogandosi su ciò che i sentimenti significano veramente per lui ... (palermotoday.it)

Chris Emdin Breaks Down What ‘Rachetdemic’ Really Means - Word In Black Dr.Chris Emdin/ photo courtesy of Instagram (WIB) - To young, K-12 hip-hop fans, and hip-to-it educators, the word is ... (sacobserver.com)

US rapper Azealia Banks applauds Lidia Thorpe's rant at King Charles: 'Deport all white Australians' - US rapper Azealia Banks has thrown her support behind independent senator Lidia Thorpe's extraordinary rant at King Charles this week. (dailymail.co.uk)