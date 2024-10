Detransitioner Luka Hein a Firenze con Pro Vita: “Migliaia minori spinti a cambiare sesso” (Di martedì 22 ottobre 2024) La testimonianza alla conferenza stampa organizzata da Pro Vita & Famiglia Onlus in collaborazione col gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per presentare il tour “Ingannata, perché nessuno è nato nel corpo sbagliato” Si è svolta questa mattina nella Sana Macconi di Palazzo Vecchio a Firenze la conferenza stampa organizzata da Pro Vita & Famiglia Onlus Sbircialanotizia.it - Detransitioner Luka Hein a Firenze con Pro Vita: “Migliaia minori spinti a cambiare sesso” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La testimonianza alla conferenza stampa organizzata da Pro& Famiglia Onlus in collaborazione col gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per presentare il tour “Ingannata, perché nessuno è nato nel corpo sbagliato” Si è svolta questa mattina nella Sana Macconi di Palazzo Vecchio ala conferenza stampa organizzata da Pro& Famiglia Onlus

