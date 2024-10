Detransitioner Luka Hein a Firenze con Pro Vita: “Migliaia minori spinti a cambiare sesso” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è svolta questa mattina nella Sana Macconi di Palazzo Vecchio a Firenze la conferenza stampa organizzata da Pro Vita & Famiglia Onlus in collaborazione col gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per presentare il tour “Ingannata, perché nessuno è nato nel corpo sbagliato”, con cui l’associazione sta toccando diverse città italiane (Roma, Catania, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è svolta questa mattina nella Sana Macconi di Palazzo Vecchio ala conferenza stampa organizzata da Pro& Famiglia Onlus in collaborazione col gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per presentare il tour “Ingannata, perché nessuno è nato nel corpo sbagliato”, con cui l’associazione sta toccando diverse città italiane (Roma, Catania,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Detransitioner Luka Hein a Firenze con Pro Vita : “Migliaia minori spinti a cambiare sesso” - La testimonianza alla conferenza stampa organizzata da Pro Vita & Famiglia Onlus in collaborazione col gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per presentare il tour “Ingannata, perché nessuno è nato nel corpo sbagliato” Si è svolta questa mattina nella Sana Macconi di Palazzo Vecchio a Firenze la conferenza stampa organizzata da Pro Vita & Famiglia Onlus […]. (Sbircialanotizia.it)

Le case diventano hotel - mercato in forte crescita in Italia : convegno a Firenze. Lo studio di Halldis by Vita - Le destinazioni urbane e montane vedono un aumento delle prenotazioni, con la Sicilia che emerge come una delle mete balneari preferite. 000 unità distribuite in oltre 120 località italiane ed europee, che saranno presentati a Scale 2024, evento internazionale dedicato al settore delle locazioni temporanee, in programma Firenze dal 29 al 30 ottobre 2024. (Ildenaro.it)

Milan - Fonseca : “A Firenze è mancata l’aggressività. Contro l’Udinese…” - Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese. (Pianetamilan.it)