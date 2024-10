Derby contro Rimini, parte la prevendita dei biglietti: si acquistano solo nella sede della società, massimo due a persona (Di martedì 22 ottobre 2024) Sale l'attesa per il Derby tra Rivierabanca Basket Rimini e Unieuro Forlì in programma domenica alle 18 al PalaFlaminio di Rimini. Per i tifosi forlivesi sono disponibili biglietti per la tribuna (numerati) al costo di 45 euro e non numerati al costo di 21 euro. Non ci sono riduzioni sui prezzi Forlitoday.it - Derby contro Rimini, parte la prevendita dei biglietti: si acquistano solo nella sede della società, massimo due a persona Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sale l'attesa per iltra Rivierabanca Baskete Unieuro Forlì in programma domenica alle 18 al PalaFlaminio di. Per i tifosi forlivesi sono disponibiliper la tribuna (numerati) al costo di 45 euro e non numerati al costo di 21 euro. Non ci sono riduzioni sui prezzi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Fortitudo non tiene il ritmo e il derby lo vince la Rivierabanca Rimini - Doveva essere la partita del riscatto ed invece, per la Fortitudo Bologna di Coach Cagnardi, è diventata la partita della consapevolezza. La consapevolezza di avere ancora tanta, tantissima strada da fare sia in termini di ritmo, quanto di recupero di pezzi del roster che di integrazione dei... (Bolognatoday.it)

Spal - il derby a Rimini per svoltare. Ballottaggio Karlsson-Antenucci - Per assenza di vere alternative (El Kaddouri è ko), a centrocampo si va verso la conferma di Zammarini, Radrezza e Awua, mentre l’unico vero punto interrogativo è al centro dell’attacco. Allo stadio Neri ballano punti pesanti, ai biancazzurri il compito di dimostrare di che pasta sono fatti. A quasi un anno di distanza, i biancazzurri si ritrovano nuovamente in difficoltà. (Sport.quotidiano.net)