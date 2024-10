Dai graffiti all’attentato contro uno scienziato nucleare: l’inchiesta di Israele contro le presunte spie dell’Iran (Di martedì 22 ottobre 2024) Un periodo di “iniziazione” con missioni di prova, seguito da compiti progressivamente più complessi e più rischiosi, pagati sulla base di un listino prezzi: fare graffiti per strada, acquistare armi, fotografare basi militari, programmare di un omicidio. È la trama di spionaggio iraniano in Israele che l’agenzia di sicurezza e la polizia dello Stato ebraico hanno annunciato di aver smantellato martedì. Sette palestinesi residenti a Gerusalemme Est sono stati arrestati perché sospettati di aver pianificato attacchi in Israele, tra cui l’assassinio di uno scienziato nucleare israeliano e di un sindaco nel centro di Israele. Lo hanno reso noto lo Shin Bet (l’agenzia di sicurezza interna diretta) e la polizia della città. È il quinto arresto legato a indagini di contro-spionaggio in Israele. Ilfattoquotidiano.it - Dai graffiti all’attentato contro uno scienziato nucleare: l’inchiesta di Israele contro le presunte spie dell’Iran Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un periodo di “iniziazione” con missioni di prova, seguito da compiti progressivamente più complessi e più rischiosi, pagati sulla base di un listino prezzi: fareper strada, acquistare armi, fotografare basi militari, programmare di un omicidio. È la trama di spionaggio iraniano inche l’agenzia di sicurezza e la polizia dello Stato ebraico hanno annunciato di aver smantellato martedì. Sette palestinesi residenti a Gerusalemme Est sono stati arrestati perché sospettati di aver pianificato attacchi in, tra cui l’assassinio di unoisraeliano e di un sindaco nel centro di. Lo hanno reso noto lo Shin Bet (l’agenzia di sicurezza interna diretta) e la polizia della città. È il quinto arresto legato a indagini di-spionaggio in

