Notizie.com - Da Presidente ad allenatore: un’intera piazza in rivolta contro la proprietà americana

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Quello che è successo a Pistoia è incredibile: il protagonista è Ron Rowan e i tifosi non sembra abbiano apprezzato. La vicenda che ha scosso il mondo del basket italiano vede protagonista Ron Rowan,del Pistoia Basket, noto anche come il “Marine” per il suo passato da giocatore e per l’approccio deciso alla gestione della squadra. Acquistando il club prima dell’estate, Rowan ha subito mostrato una tendenza a intervenire direttamente nelle questioni tecniche, criticando apertamente le scelte tattiche e persino la composizione della squadra ereditata dal precedente coach Nicola Brienza. La sua decisione di non riconfermare Brienza, nonostante fosse stato nominato migliordella Serie A nella stagione precedente, ha sollevato i primi dubbi sulla sua visione manageriale. A Pistoia i tifosi non ci stanno: protestala– notizie.