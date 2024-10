Crispano, pedina la ex seguendo traccia del gps poi picchia donna e compagno (Di martedì 22 ottobre 2024) A Crispano, in provincia di Napoli, un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver prima picchiato il compagno della ex moglie e poi aver tentato di investire la stessa. pedina la ex seguendo le tracce del gps sul cellulare. Poi picchia lei e il suo nuovo compagno e tenta anche di 2anews.it - Crispano, pedina la ex seguendo traccia del gps poi picchia donna e compagno Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A, in provincia di Napoli, un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver primato ildella ex moglie e poi aver tentato di investire la stessa.la exle tracce del gps sul cellulare. Poilei e il suo nuovoe tenta anche di

Aggressione premeditata a Crispano : uomo pedina la ex moglie e aggredisce il nuovo compagno - L’ex marito utilizzò questo strumento per seguire da vicino ogni passo della donna, approfittando della tecnologia per esercitare un controllo subdolo e insidioso. L’ex marito, dopo aver monitorato la posizione della donna attraverso il dispositivo installato, ha atteso l’occasione propizia per mettere in atto il suo piano violento. (Gaeta.it)