Corsalone, assemblea sul futuro. Vagnoli : "Uniti sul polo formativo" (Di martedì 22 ottobre 2024) Una mozione in Consiglio regionale e un’assemblea pubblica per fare chiarezza sulla questione della variante del Corsalone. L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre alle ore 17.30 nella sala riunioni del centro civico di Corsalone. Dopo i saluti del sindaco di Chiusi Giampaolo Tellini ci saranno gli interventi dell’assessore regionale Stefano Baccelli, di Giovanni Cardinali, già ingegnere capo della Provincia e di Vincenzo Ceccarelli capogruppo Pd in Regione. Coordinerà l’incontro Lucia De Robertis, presidente della IV commissione in Consiglio Regionale. Intanto il consigliere Marco Casucci ha fatto una mozione che presenterà al Consiglio regionale sulla proposta avanzata dal consiglio comunale di Bibbiena sull’area Sacci. Lanazione.it - Corsalone, assemblea sul futuro. Vagnoli : "Uniti sul polo formativo" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Una mozione in Consiglio regionale e un’pubblica per fare chiarezza sulla questione della variante del. L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre alle ore 17.30 nella sala riunioni del centro civico di. Dopo i saluti del sindaco di Chiusi Giampaolo Tellini ci saranno gli interventi dell’assessore regionale Stefano Baccelli, di Giovanni Cardinali, già ingegnere capo della Provincia e di Vincenzo Ceccarelli capogruppo Pd in Regione. Coordinerà l’incontro Lucia De Robertis, presidente della IV commissione in Consiglio Regionale. Intanto il consigliere Marco Casucci ha fatto una mozione che presenterà al Consiglio regionale sulla proposta avanzata dal consiglio comunale di Bibbiena sull’area Sacci.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ex Sacci:una mozione in Regione - La proposta del Comune di Bibbiena di destinare parte delle somme previste per la variante del Corsalone della SR71 all’area ex Sacci per la creazione di un polo Tecnologico, arriva in Regione Toscana ... (teletruria.it)