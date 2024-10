Ilfoglio.it - Contro l'irrazionalismo ecologico

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il disastroche stiamo causando è una realtà che non può essere ignorata, eppure ci sono due forze opposte che, pur nascendo da presupposti differenti, contribuiscono entrambe a bloccare le azioni necessarie per affrontare questa crisi. Da un lato troviamo il negazionismo, dall'altro un'ideologia verde troppo spesso intrisa di romanticismi retrogradi e di posizioni antiscientifiche. Queste due visioni, apparentemente antagoniste, finiscono in realtà per convergere su un punto comune: l'ostacolo al cambiamento e la paralisi dell'azione, attraverso la manifestazione di quello che vorrei chiamare “”. Il negazionismorappresenta un atto di irresponsabilità nei confronti del nostro pianeta e delle generazioni future.