Come funziona oggi la web tax italiana

(Di martedì 22 ottobre 2024) In principio fu la web tax, una imposta che è stata stabilita nel 2019 (e che è entrata in vigore nel gennaio del 2020), che prevedeva alcune caratteristiche che prendevano di mira soprattutto le aziende di Big Tech e che, in ogni caso, partiva dal presupposto di un periodo storico molto diverso per l’ecosistema digitale globale: la tassa, infatti, era stata introdotta prima della pandemia di coronavirus, quel grande spartiacque che ha rappresentato, in alcuni casi, grandissimi vantaggi soprattutto per i principali player di settore, visto l’utilizzo praticamente esclusivo che si faceva del digitale per tenere in piedi le relazioni sociali. Ora, questo strumento punta a essere aggiornato anche se –abbiamo visto – a farne le spese non saranno i giganti del digitale a livello mondiale, quanto le piccole e medie imprese italiane che operano nei servizi web.